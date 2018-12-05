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Кластер ВМФ начнут создавать в Кронштадте в 2019 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Кластер Военно-морского флота (ВМФ) в Кронштадте позволит сосредоточить в одном месте научную, учебную и прикладную деятельность. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в среду, 5 декабря, на совещании в Санкт-Петербурге.

«В 2019 году приступим к созданию в Кронштадте кластера Военно-морского флота, который позволит сосредоточить учебную, научную и прикладную деятельность в едином современном центре и существенно повысить его эффективность», — цитирует его телеканал «Звезда».

Министр также сообщил, что в 2019 году Пансион воспитанниц Министерства обороны откроется на острове Бычий. Он продолжит традиции первого женского учебного заведения — Смольного института благородных девиц.

Работы по созданию института были начаты по многочисленным просьбам жителей Санкт-Петербурга, подчеркнул глава оборонного ведомства.

Ранее в среду Шойгу сообщил, что за счет строек и заказов в экономику Санкт-Петербурга по линии Министерства обороны России вложено более 1 трлн рублей.

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