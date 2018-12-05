Росгвардия и ФСБ подготовили план «оружейной реформы»

Росгвардия и ФСБ представили президенту России Владимиру Путину комплекс мер по совершенствованию контроля в сфере оборота оружия. О этом заявил глава Росгвардии генерал Виктор Золотов в среду, 5 декабря.

По его словам, такие меры были предприняты после резонансных происшествий, в том числе бойни в политехническом колледже в Керчи, передает ТАСС.

Как пояснил генерал, для разработки программы ведомство провело масштабный анализ законодательства, регулирующего вопросы оборота оружия. При этом он не уточнил, какие именно предложения внесены в предложенный комплекс мер.

Вопрос о необходимости усиления контроля в этом вопросе развернулся после трагедии в Керчи, которая произошла 17 октября. В тот день учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу по студентам и преподавателям учебного заведения. Также он привел в действие самодельное взрывное устройство, а затем покончил жизнь самоубийством.

Погиб 21 человек, включая Рослякова. 10 ноября Следственный комитет по итогам расследования заявил, что студент действовал в одиночку и сообщников у него не было.

После этой бойни Путин обратился к Росгвардии с требованием усилить контроль за оборотом оружия. Он добавил, что ждет от силового ведомства конкретных предложений, в частности, законодательного характера.

Росгвардия, в частности, предложила обязать россиян уведомлять местные органы власти о хранении оружия по месту пребывания.