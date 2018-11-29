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Россияне в 2018 году добровольно сдали более 50 тыс. единиц оружия

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Свыше 50 тыс. единиц оружия были в 2018 году добровольно переданы гражданами России государству. Об этом 29 ноября сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«К примеру, умер владелец, осталась вдова. Естественно, она сдает. Ещё достаточное количество оружия, которое находят, это, например, времен Великой отечественной войны, боеприпасы», — приводит его слова «Интерфакс».

По словам Грибакина, за текущий год всего в органы внутренних дел было сдано 51,2 тыс. единиц оружия. Среди них 3,3 тыс. —незарегистрированные в подразделениях лицензионно-разрешительной работы. Он добавил, что в настоящее время подразделениями Росгвардии обеспечен контроль за 4 млн владельцев, на руках у которых находится 6,7 млн единиц.

16 ноября стало известно, что в отношении 56-летнего жителя Карелии, которого подозревают в незаконных раскопках старого оружия, возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали в конце октября в Суоярвском районе. В его доме нашли несколько единиц оружия, основные части к нему, емкость с порохом и более 200 патронов.

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