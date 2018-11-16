Дело возбудили против собирателя старого оружия в Карелии

Уголовное дело возбуждено в отношении 56-летнего жителя Карелии, которого подозревают в незаконных раскопках. Решение было принято по результатам процессуальной проверки.

Мужчину задержали в конце октября в Суоярвском районе. В его доме нашли несколько единиц оружия, основные части к нему, емкость с порохом и более 200 патронов.

Также полиция обыскала гараж подозреваемого, который находится в Питкяранте. Оттуда изъяли порох, боеприпасы и противопехотную мину времен Великой Отечественной войны.

Экспертиза установила, что всё изъятое относится к временам войны. Происхождение оружия и патронов сейчас устанавливается, сообщает ИА «Карелinform».

Ранее Росгвардия выступила с предложением повысить возраст для покупки оружия с 18 лет до 21 года. В ближайшее время в Госдуме могут создать специальную комиссию для разработки предложений по ужесточению законодательства.