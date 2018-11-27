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Венгрия отказалась экстрадировать в США подозреваемых в торговле оружием россиян

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Фото: Global Look Press/DPA/Friso Gentsch
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Венгрия отказалась экстрадировать в США двух граждан России, подозреваемых американскими властями в незаконной торговле оружием. Об этом заявила во вторник, 27 ноября, официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, речь идет о россиянах Владимире Любишине-старшем и Владимире Любишине-младшем.

«Венгрия отказала в требовании США и вместо этого экстрадировала подозреваемых в Россию, и непонятно, предстанут ли они там перед судом», — цитирует заявление Науэрт агентство Reuters.

Представитель Госдепартамента подчеркнула, что США разочарованы решением правительства Венгрии экстрадировать Любишиных в Россию.

В феврале 2018 года Испания выдала США россиянина Петра Левашова, которого американские правоохранители обвиняют в создании вредоносного программного обеспечения. Ему грозит 37 лет заключения. Москва неоднократно выступала против выдачи российского гражданина Соединенным Штатам.

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