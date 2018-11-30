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Военный эксперт оценил новый автомат Калашникова

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Новый автомат Калашникова АК-308 всегда был лучше любого западного стрелкового оружия, а сейчас он имеет шанс закрепиться на международном рынке. Такое мнение озвучил военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, комментируя статью американского издания National Interest об АК-308.

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По словам автора материала Марка Епископоса, новый автомат является одним из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия, так как использует патроны НАТО калибром 7,62×51. Он полагает, что АК-308 спроектировали с учетом потребностей одной страны — Индии, поскольку она постоянно покупает российское оружие. 

«Автомат Калашникова — это всегда автомат Калашникова, любой. Просто он сделан под натовский патрон, более мощный, чем российский, со всеми дополнениями, которые есть у АК-12», — приводит слова Литовкина телеканал РЕН ТВ

Как констатирует эксперт, новый автомат предназначен в первую очередь для экспорта. Он уверен, что дружественные России страны будут приобретать это оружие.

Ранее в октябре National Interest составило топ-5 лучших и самых опасных в мире автоматов. В список попал и российский АК-74М, разработанный еще в 70-х годах прошлого века.

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