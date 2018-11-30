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National Interest оценил новый автомат Калашникова АК-308

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Российский автомат АК–308, который на первый взгляд кажется ребрендингом АК-12, является одним из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия, так как использует патроны НАТО калибром 7,62×51.

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Об этом в статье The National Interest заявил обозреватель Марк Епископос, отмечая, что АК-308 производитель оружия представил на выставке «Армия 2018» в Москве.

Автор статьи считает, что первые шаги концерна по производству оружия под стандарт НАТО не были успешными с точки зрения экспорта, но теперь использование боеприпасов Североатлантического альянса, складной приклад и переработанная газовая трубка решит данный вопрос.

AK-308 спроектировали и представили на рынок вооружений с учетом потребностей одной страны — Индии, полагает автор статьи. Дели — постоянный покупатель российского оружия, а индийским военным требуется оружие специально под патроны НАТО калибром 7,62×51 миллиметра.

При этом нет предпосылок, что правительство России планирует использовать АК-308 внутри страны. Как и в случае с АК-101 и 102, новый автомат является почти идентичным вариантом нынешних флагманов Калашникова, созданных исключительно для экспорта.

20 октября издание составило рейтинг, согласно которому АК-74М попал в топ-5 лучших и самых опасных в мире. Он разрабатывался в 1970-х годах в качестве замены знаменитому АК-47.

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