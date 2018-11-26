Американские СМИ оценили новое оружие России для уничтожения подлодок

Американские СМИ оценили новейшие российские противолодочные системы «Пакет». Статью опубликовал военно-политический журнал National Interest.

Название комплекса издание переводит как «набор». Предположительно, таким образом автор статьи показывает, что все составляющие части специально созданы таким образом, чтобы их можно было модифицировать даже без изменения самой системы.

Кроме того, журнал отмечает, что «Пакет» является уникальным благодаря своей универсальности и наступательно-оборонительным возможностям. Также комплекс является единственным в мире оружием, в котором соединены противолодочная и противоторпедная защита, пишет «РИА Новости».

Наиболее близким аналогом к российским комплексам журнал называет американскую систему защиты надводных кораблей от торпед (SSTD) и индийскую систему Mareech, однако ни один из них не имеет противолодочной защиты.

Издание заявило, что «Пакеты» установлены уже на пяти кораблях «Стерегущий» и будут установлены на остальных восьми кораблях данного класса. Также автор статьи считает, что в дальнейшем российские комплексы могут быть экспортированы.

В «Пакет» входит гидроакустическая станция для гидролокационного обнаружения целей, пусковая установка, оснащенная противолодочными и противоторпедными торпедами с тепловыми головками самонаведения. Их дальность составляет 10 тыс. и 800 м соответственно.

23 ноября на сайте американского института ВМС появилось сообщение о том, что Военно-морские силы США создают гиперзвуковую крылатую ракету с дальностью пуска в несколько тысяч километров.