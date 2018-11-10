Открывший огонь в керченском колледже Росляков действовал в одиночку

Открывший огонь в керченском колледже Владислав Росляков действовал в одиночку.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, «получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия».

В частности, следователи детально установили путь Рослякова «как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления».

«Исходя из имеющихся данных следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку», — приводит слова Петренко «РИА Новости».

17 октября студент Владислав Росляков открыл стрельбу по ученикам и преподавателям Керченского политехнического колледжа, привел в действие самодельное взрывное устройство, а затем покончил жизнь самоубийством. Погиб 21 человек, включая самого стрелка.

Министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова после трагедии в Керчи предложила усилить охрану образовательных учреждений полуострова сотрудниками Росгвардии.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 23 октября также заявила, что Росгвардия должна обеспечивать безопасность в школах.