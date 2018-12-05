Россия может принять участие в создании международной станции у Луны

Россия может принять участие в создании международной окололунной станции The Gateway.

Это произойдет не ранее чем с 2026 года в случае принятия решения о вхождении в проект, передает «РИА Новости». Об этом говорится в совместном документе «Роскосмоса» и РАН, посвященном задачам российской лунной программы.

1 декабря сообщалось, что в проекте решения совместного заседания «Роскосмоса» и совета РАН по космосу говорится о планах России между 2036 и 2040 годами развернуть на Луне полномасштабную базу.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

24 ноября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в этой связи заявил о поставленной задаче — проверить, были ли американские астронавты на Луне. Официальный представитель госкорпорации позже назвал слова Рогозина шуткой.

В 1969 году американский астронавт Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на Луну, а всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.