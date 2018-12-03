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Большую часть работ на российской лунной базе будут выполнять роботы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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На российской лунной базе большую часть работ будут выполнять роботы. Об этом рассказал заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зеленый.

«Эти обсерватории должны работать в полуавтоматическом режиме — с редкими вмешательствами человека», — цитирует его ТАСС.

Зеленый добавил, человеку опасно долго находится на Луне из-за радиации.

1 декабря сообщалось, что Россия планирует между 2036 и 2040 годами развернуть на Луне полномасштабную базу.

30 ноября стало известно, что в рамках российской программы исследования и освоения Луны с 2025 по 2030 год на окололунной орбите планируется развертывание спутников связи. Кроме того, с 2036 по 2040 год на орбите спутника Земли появятся навигационные аппараты для прокладки маршрутов техники, работающей на Луне.

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