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Пушков усомнился в высадке американцев на Луну

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Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил сомнение в том, что американские астронавты бывали на Луне.

«Ни один истово верящий в высадку американцев на Луне не объяснил, куда делись с тех пор у США двигатели, способные доставить ракету с экипажем, системами жизнеобеспечения и огромным грузом за 400 тыс. км от Земли, да ещё и вернуть ее обратно», — написал Пушков в Twitter.

В 1961 году космическое агентство США NASA приступило к реализации программы «Аполлон», главной целью которой было осуществление первой пилотируемой высадки человека на Луну. Она была совершена 21 июля 1969 года астронавтами NASA Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином после нескольких неудачных попыток и крупной аварии. Всего на спутнике Земли побывало 12 американских астронавтов.

Позднее распространение получила так называемая теория «лунного заговора», согласно которой, высадка на Луну не производилась, а фотографии, киносъёмки и другие документальные материалы лунных экспедиций были сфальсифицированы правительством США. Сторонники теории указывают на противоречивые факты на фото- и видеоматериалах, а также считают, что осуществление подобных полетов в то время было технически невозможным.

21 ноября стало известно, что в России разработают новую государственную программу по освоению спутника Земли. В научно-техническом совете «Роскосмоса» отметили, что в нее войдет создание сверхтяжелой ракеты.

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