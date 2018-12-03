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Концертный директор Ротару объяснил ее отказ от гастролей в России

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Украинская певица София Ротару решила отказаться абсолютно от всех выступлений в России, поскольку не хочет подвергать риску свое здоровье, пошатнувшееся в конце лета. Об этом рассказал концертный директор артистки Игорь Курилев. 

«Ну как почему? Во-первых, здоровье. Во-вторых, вы ж знаете, какие события происходят между Украиной и Россией. Границы закрыты, военное положение», — приводит его слова Пятый канал

Также представитель Ротару подтвердил, что в этом году артистка не будет сниматься ни в каких российских телепередачах — ни в «Песне года», ни в «Золотом граммофоне». 

Военное положение на Украине введено до 26 декабря в связи с инцидентом в Керченском проливе. Также Киев запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.

По мнению музыканта Юрия Лозы, не стоит осуждать Ротару за отказ приехать в Россию, так как она сделала это «не по идейным соображениям, а из-за возможных последствий».

25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Все моряки были задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

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