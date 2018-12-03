Пригожин назвал мат символом русской культуры

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к творчеству лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, в котором есть нецензурная лексика.

«Не ждите ничего хорошего в будущем от детей, если людей забавляет мат. Это стало трендом, символом русского языка, его культуры. Всё можно списать на художественность русского языка, но сегодня это тренд», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Продюсер уверен, что сейчас люди кайфуют от нецензурных выражений. Пригожин призвал россиян не удивляться, если завтра с экранов телевизоров начнут говорить матом.

«Хороший ты парень, Серега!

Цветаеву знаешь и Блока.

Но матом торговать сейчас — мода.

Так почем опиум для народа?» — написал Пригожин в своем Instagram в адрес Шнурова.

По мнению продюсера, за мат в публичных местах надо штрафовать от 10 млн рублей. Пригожин объяснил, что ничего не имеет против Шнурова, но когда «80 тыс. лохов стоят и вместе с ним пoют три буквы», то он сразу понимает потребности общества.

Ранее народный артист РСФСР Михаил Боярский призвал вернуть цензуру и худсоветы для оценки произведений театра и кино. По мнению актера, это станет «нравственной платформой» для искусства, которое должно сеять доброе и вечное, и запретить пошлость, насилие и грязь.