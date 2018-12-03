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ВСУ начали учебные сборы резервистов

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Фото: ТАСС/Паб Максим
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Вооруженные силы Украины приступили к проведению учебных сборов резерва военнообязанных первой очереди после введения в ряде областей страны военного положения.

«Сегодня, 3 декабря, в учебных центрах ВСУ начались сборы оперативного резерва первой очереди», — сказано в сообщении Генштаба в Facebook.

В частности, в Херсонской и Запорожской областях пройдут бригадные тактические учения. В учебных центрах создадут необходимые бытовые условия. К сборам привлекут курсантов военных учебных заведений.

Сборы продлятся до 20 суток, чтобы все военнообязанные могли вернуться домой до католического Рождества.

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Военное положение было введено Киевом 26 ноября после инцидента в Черном море, когда три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись в исторические территориальные воды России. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ и продолжали совершать опасные маневры.

Чтобы их остановить, российским военным пришлось применить силу. Все 24 моряка задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

Особый режим введен в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Правовой режим будет действовать в течение 30 дней начиная с 28 ноября.

О проведении учебных сборов резервистов президент Украины Петр Порошенко объявил 1 декабря. В особый режим работы будет переведен оборонно-промышленный комплекс Украины.

По данным разведки самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), три бригады ВСУ концентрируются на мариупольском направлении и готовят наступление, запланированное на декабрь.

Также в декабре Украина проведет учебные стрельбы по морским и надводным целям, а на январь 2019 года намечены испытания зенитно-ракетного комплекса «Куб».

Позже, 2 декабря, президент Украины Петр Порошенко обвинил российские власти в намерении захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

 

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