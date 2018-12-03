Украинский омбудсмен попросила Москалькову оказать содействие ее визиту к морякам в СИЗО

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова планирует навестить арестованных в России украинских моряков. Оказать содействие визиту она попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову.

«Я договариваюсь с Москальковой, которая уполномоченный по правам человека в РФ, чтобы она содействовала моему посещению (арестованных в России украинских моряков. — Ред.)», — заявила Денисова 3 декабря.

Омбудсмен отметила, что данный вопрос находится в компетенции следователя, фамилия которого ей пока неизвестна. Навестить моряков Денисова планирует сразу после получения разрешения на визит, пишет ТАСС.

Ранее в понедельник, 3 декабря, Москалькова напомнила, что украинские власти неоднократно отказывали ей в посещении граждан России, арестованных на Украине. Омбудсмен отметила, что Москва ждет от Киева зеркального отношения к посещениям арестованных.

«Очень важно налаживать диалог, чтобы можно было более эффективно помогать людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — цитирует ее агентство «РИА Новости».

По словам омбудсмена, арестованные украинские моряки обеспечены в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская Тишина» всем необходимым, жалоб на условия содержания или оказание медицинской помощи с их стороны не поступало.

Сама Москалькова планирует посетить украинских моряков на этой неделе.

Три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вторглись в исторические территориальные воды России 25 ноября. Они не отвечали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Чтобы их остановить, российским военным пришлось применить силу.

Все 24 моряка задержаны, им предъявлены обвинения в нарушении границы.

На фоне инцидента Киев ввел военное положение в 10 областях на 30 дней. В этих районах пройдут учебные сборы резервистов, оборонно-промышленный комплекс Украины переведен на особый режим работы.

Позже, 2 декабря, президент Украины Петр Порошенко обвинил российские власти в намерении захватить украинские города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. Заявления украинского лидера высмеяли в соцсетях.