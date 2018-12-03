Комсомольский мост испытали грузовиками в Омске

В Омске в субботу, 1 декабря, и до утра 2 декабря прошли нагрузочные и динамические испытания Комсомольского моста. Сооружение отвечает требованиям транспортной безопасности. Об этом ИА «Город55» рассказала директор БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан.

По ее словам, окончательные итоги испытаний еще не подведены, информация обрабатывается. На данный момент можно сказать, что техническое состояние моста не вызывает опасений, сооружение отвечает всем требованиям транспортной безопасности.

Для проведения испытаний движение по мосту было перекрыто. Их провели в два этапа. Первый включал нагрузку из 16 грузовиков, груженных щебнем. Общий вес каждой машины составил порядка 25 т. Второй этап включал динамические испытания с использованием четырех автомобилей.