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Новгородские власти хотят до 2024 года отремонтировать Колмовский мост

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Власти Новгородской области заявили о намерении отремонтировать Колмовский мост до 2024 года. Работы обойдутся в 330 млн рублей. В правительстве рассчитывают получить помощь от федерального центра.

Как сообщает Новгород.ру, на состояние переправы пожаловался местный журналист Александр Власов. По его словам, мост, которому исполнилось 40 лет, находится в безобразном состоянии. И ни городские, ни областные, ни федеральные власти не могут это исправить.

В ответ областной министр транспорта и дорожного хозяйства Станислав Шульцев сказал, что региональные власти обращались за федеральной поддержкой три года подряд. Сейчас есть надежда на помощь в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который рассчитан до 2024 года.

Агентство отмечает, что в 2016 году, по результатам исследования «Центра диагностики строительных конструкций», износ Колмовского моста составлял около 60%. В последние годы там несколько раз выполняли ямочный ремонт, однако автомобилисты продолжают жаловаться на качество дороги.

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