Временный мост на месте просевшего установят в Приморье

Новый мостовой переход планируют построить через реку Маревка в Красноармейском районе Приморского края на месте просевшего моста. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

На данный момент начались подготовительные работы к возведению моста, которые включают в себя в том числе определение сметы на строительство. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Как сообщает пресс-служба Красноармейского района, установка сооружения запланирована на 2019 год.

Также начались работы по подготовке документации для возведения капитального моста и его проектированию. Строительство будет вестись в рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013–2020 годы.

Мост через Маревку соединяет поселки Измайлиха и Метеоритный с районным центром. Он обрушился в июне этого года.