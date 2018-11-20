Снесенный шугой мост разобрали в Республике Коми

Аныбский мост, который сорвало шугой и снесло течением, разобрали на части в Республике Коми. Конструкцию вернут на место переправы.

Мост через реку Вычегда был поврежден шугой. Его отнесло течением примерно на 200 м, дальше конструкция не сдвинулась из-за отмели. Изначально планировалось, что мост весом 60 т вернут на место в короткие сроки, однако за время ледостава мост оброс льдом. В течение недели рабочие откалывали лед, затем было принято решение разобрать конструкцию по секциям. Об этом пишет ИА «Комиинформ».

Ожидается, что мост разберут в течение недели. Затем секции вернут к месту переправы.

Власти муниципалитета уточняют, что мост необходим для беспрепятственного выезда жителей Кереса, Эжола и Лаборема для получения медицинской помощи и других услуг.