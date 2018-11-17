Укладку асфальта завершили на Петровском мосту в Липецке

На Петровском мосту в Липецке рабочие уложили асфальт на всех 11 пролетах. Также на три четверти завершили работы на подъездах к мостовому переходу.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сотрудники «Липецкдоравтоцентра» уложили нижний и верхний слой асфальта на мосту. Толщина нижнего слоя составила 4 см, верхнего — 7 см. Также был уложен асфальт на подъездах к сооружению. Со стороны левого берега заасфальтировано 400 м дороги, со стороны правого работы пока продолжаются, на данный момент они завершены более чем на 50%.

Также завершаются работы на наиболее сложном участке — съезде с моста. Здесь работы идут не так быстро из-за движения транспорта. Там, где полотно готово, начинают наносить разметку, пишет GOROD48.

Одновременно c устройством дорожного покрытия идет установка опор освещения. Предполагается, что все 24 фонаря будут установлены в начале декабря. Также ведутся работы с обустройством пешеходной и технологических зон, продолжается укрепление самого путепровода.

Реконструкция Петровского моста, построенного в 1958 году и с тех пор ни разу не ремонтируемого, началась в начале 2018 года. Движение на старой его части было ограничено в конце марта. На реализацию проекта было направлено более 700 млн рублей.