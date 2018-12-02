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Apple разрабатывает «умное» одеяло

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Фото: Depositphotos
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Американская компания Apple сообщила о работе над «умным» одеялом, которое будет отслеживать ритм сердечных сокращений, частоту дыхания и температуру тела пользователей во сне.

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Как сообщает 28 ноября New York Post, гаджет, получивший название iSheet, представляет собой 54 пьезоэлектрических датчика, вшитых в ткань. Устройство можно будет прикрепить к обычному одеялу, простыни или спальному мешку для мониторинга сна. Разработчики заявляют, что новинка поможет пользователям сделать отдых более полноценным.

В соответствии с представленным Apple патентом, мультисенсорная система подключается к беспроводной панели управления и показывает пользователям на экране их жизненные процессы

В частности благодаря датчикам, пользователи смогут отслеживать, как часто они ворочаются и двигаются во сне, и анализировать свои сонные циклы.

Также «умное» одеяло поможет людям, имеющим проблемы со здоровьем. Гаджет автоматически вызовет скорую помощь, если зафиксирует сбой жизненных показателей.

Разработчики уверяют, что не будут собирать полученную с помощью устройства персональную информацию пользователей без их разрешения. Вместе с тем издание отмечает, что массив таких данных позволил бы врачам лучше изучить различные нарушения сна.

О сроках появления нового гаджета на прилавках не сообщается.

В ноябре стало известно, что Apple возобновила производство iPhone X из-за маленького спроса на новые модели iPhone XS и iPhone XS Max.

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