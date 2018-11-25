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Apple представит iPhone с радужными переливами

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Американская компания Apple планирует в следующем году выпустить необычную модель iPhone. Благодаря новой технологии корпус смартфона будет переливаться разными цветами.

По данным MySmartPrice, технология, которая позволит добавить градиентный окрас задней панели iPhone, уже запатентована Apple. Отмечается, что стекло сможет менять цвет в зависимости от угла падения света и создавать радужные переливы.

технология градиентного окраса iPhone

 

При этом, как отмечает «Федеральное агентство новостей», градиентную заливку ввели в моду дизайнеры китайского смартфона Huawei P20 Pro.

технология градиентного окраса iPhone

Ранее стало известно, что Apple возобновила производство iPhone X из-за маленького спроса на новые модели iPhone XS и iPhone XS Max.

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