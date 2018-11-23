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Гитарист группы Queen раскритиковал продукцию Apple

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Фото: TASS/Robert Perry
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Гитарист группы Queen Брайан Мэй раскритиковал продукцию американской корпорации Apple из-за плохого качества зарядных устройств. Об этом музыкант написал на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, пользователи вынуждены использовать разъемы USB-C для всего, из-за чего постоянно приходится носить с собой адаптеры к ним. При этом Мэй отметил, что для замены проводов на новые необходимо потратить «кучу денег».

Также музыкант заявил, что компания превратилась в эгоистичного монстра, она не реагирует на жалобы пользователей и уже поработила человечество. В своем посте гитарист поинтересовался и мнением подписчиков о том, возникают ли у них похожие чувства.

Как пишет телеканал «360», поклонники Брайана Мэя поддержали его, отметив, что также мучаются с гаджетами Apple. Часть из них предложила музыканту написать об этом песню, а часть посоветовала перейти на смартфоны на базе ОС Android.

22 ноября стало известно, что Apple возобновила производство iPhone X из-за маленького спроса на новые модели iPhone XS и iPhone XS Max.

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