Серийное дерби: ЦСКА попробует выиграть в КХЛ 15-й матч подряд

Московский ЦСКА продолжает укреплять лидерство в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), и сегодня ему предстоит попытаться продлить свою выигрышную серию в московском дерби со «Спартаком». Всего же в первый день зимы в КХЛ состоятся семь матчей. Помимо игры на стадионе «ЦСКА Арена», еще одна важная встреча пройдет в Нижнем Новгороде.

«Спартак» — ЦСКА

Противостояние двух команд исторически носит принципиальный характер. Но в этом сезоне оно обострилось. «Спартак» по итогам прошлого розыгрыша «регулярки» впервые за семь лет вышел в плей-офф. В первом раунде Кубка Гагарина красно-белые встретились именно с армейцами. Тогда ЦСКА не оставил шансов сопернику, уверенно разгромив его в четырех матчах (4:0).

Сейчас команды набрали хороший ход, соответствующий их ресурсам. Красно-синие одержали 14 побед подряд, а всего выиграли 26 матчей из 27-ми последних. «Спартак» идет на пятом месте в Западной конференции.

— Сейчас организация игры нашей команды на очень высоком уровне, — отметил в разговоре с «Известиями» нападающий ЦСКА Янник Хансен. — У нас отлично поставлены оборона и меньшинство, а в атаке есть много мастеров, способных решить эпизод. Это очень нам понадобится в матче со «Спартаком», который хорошо выступает в нынешнем сезоне и стал сильнее со времен наших с ним весенних встреч в плей-офф.

ЦСКА уверенно обыграл двух своих прямых конкурентов на Западе — СКА (2:1Б; 3:1; 3:1) и «Йокерит». Подопечные Игоря Никитина занимают первое место во всем регулярном чемпионате. Чтобы побить прошлогодний рекорд СКА (серия из 20 победных игр), красно-синим осталось выиграть семь матчей подряд.

— Мы не думаем о серии — готовимся отдельно к каждому матчу, — сказал «Известиям» нападающий ЦСКА Грег Скотт. — Поэтому все мысли только о том, как победить «Спартак». Эта команда очень хорошо выступает в сезоне, и нам надо максимально серьезно отыграть матч против нее.

Сейчас «Спартак» претендует на уверенный выход в плей-офф. Команда даже сохраняет шансы догнать занимающий четвертую строчку ярославский «Локомотив» и добиться преимущества в первом раунде Кубка Гагарина. В четверг красно-белые обыграли дома череповецкую «Северсталь» (3:0).

— Стараемся и помогаем друг другу в каждом матче, отсюда и результат, — рассказал «Известиям» защитник «Спартака» Михаил Григорьев. — С «Северсталью», правда, было несколько ошибок в обороне, но подстраховал вратарь, оставил нас в игре.

Хоккеист считает, что его команде по силам оказать сопротивление армейскому коллективу и выиграть.

— С ЦСКА жду хорошей плотной игры, мы выложимся на полную катушку ради победы, — добавил Михаил Григорьев. — «Спартаку» надо поднять темп игры, особенно по сравнению со вторым периодом против Череповца. Также определяющим фактором может стать игра в неравных составах. Мастерство у нас есть, будем стараться забивать и плотнее играть в обороне.

Одним из факторов в пользу «Спартака» является то, что команда уже три матча подряд не пропускает голы с игры. Выездная игра с хабаровским «Амуром» закончилась нулевой ничьей в основное время и овертайме, красно-белые проиграли лишь по буллитам. Затем они победили в гостях китайский «Куньлунь Ред Стар» (2:0) и выиграли у «Северстали». Три матча подряд на ноль провел вратарь Никита Беспалов.

— Жду от матча с ЦСКА хорошей игры, на которую придет полный стадион, — сказал «Известиям» защитник «Спартака» Александр Осипов. — Чтобы победить армейцев, важно не уступить им в «физике». ЦСКА — хорошая рабочая команда, в которой есть мастера, умеющие создать и решить момент. Мы, хоккеисты, сами очень ждем подобных матчей с лидерами, вокруг которых такой ажиотаж.

«Торпедо» — «Динамо»

Московское «Динамо» впервые в сезоне в двух матчах подряд не пропустило ни одной шайбы. Также подопечные Владимира Крикунова в первый раз за нынешний регулярный чемпионат выиграли три встречи подряд. На выезде бело-голубые оказались сильнее «Северстали» (2:1), а дома — «Йокерита» (2:0) и «Слована» (3:0).

— У нас стабилизировались сочетания пятерок, защитники и нападающие выходят в сыгранных связках, появилось необходимое взаимопонимание, — прокомментировал «Известиям» последние успехи защитник «Динамо» Виталий Меншиков. — Стали лучше играть в меньшинстве, потому что появилась уверенность. Тренерский штаб внес важные коррективы, стали играть активнее, не давали сопернику поднять голову. В матче с «Торпедо» нас устроит только победа, нам необходимо выигрывать, чтобы «Динамо» скорее вернулось на свое место.

Провалившие начало сезона динамовцы поднялись в зону плей-офф. Сейчас они идут седьмыми на Западе. «Торпедо» занимает шестую строчку на Востоке. В игре в Нижнем Новгороде может принять участие Патрик Закриссон, пропустивший из-за травмы несколько последних матчей.

— Стараемся помогать друг другу, подстраховываем, если кто-то ошибся, — пояснил нападающий «Динамо» Вячеслав Кулемин, ранее игравший за «Торпедо». — С тем, что выбыло из-за травм несколько центрфорвардов, пока справляемся. Против бывшей команды всегда хочется сыграть достойно. Но в первую очередь важны не личные амбиции, а командный результат.

Помимо вышеназванных встреч, в субботу также состоятся пять матчей: «Барыс» (Астана) – «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа) – «Адмирал» (Владивосток), «Трактор» (Челябинск) – «Динамо» (Рига), «Авангард» (Омск) – «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Северсталь» (Череповец).

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