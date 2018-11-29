Россияне стали активнее платить налоги

Россияне стали активнее оплачивать налоговые сборы. «Известия» ознакомились с результатами исследования платежного сервиса «Яндекс.Деньги», согласно которым в первом полугодии 2018 года в ФНС поступило 48% отчислений граждан. В то время как в том же периоде прошлого года объем подобных поступлений составлял всего 35%. Речь идет об онлайн-переводах.

По оценкам сервиса, средний размер налогового онлайн-платежа в России составил 1169 рублей. Больше всего заплатили жители столицы. Минимум зафиксирован в Сибирском федеральном округе.

Эксперты связывают подобные результаты с активным освоением гражданами интернета. Более того, просрочка грозит штрафными санкциями, поэтому налогоплательщики предпочитают разобраться с этим сразу.

Также специалисты отмечают, что электронный способ оплаты экономит время, деньги и силы налогоплательщиков.

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