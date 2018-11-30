Налог успеха: россияне стали быстрее платить по счетам

Финансовая дисциплина россиян улучшается: в этом году почти половина всех платежей по налогам пришлась на первое полугодие, показало исследование «Яндекс.Денег» (есть у «Известий»). В прошлом году перечислить деньги в бюджет до июля были готовы только 35% граждан. Средний по стране налоговый онлайн-платеж составляет 1169 рублей. При этом самый большой зафиксирован в Москве, а самый низкий — в Сибири. Просрочка грозит штрафами и пенни, поэтому большинство налогоплательщиков предпочитают разобраться с этим сразу, поясняют эксперты. Кроме того, 72% взрослых граждан уже активно пользуются интернетом — а там платить по счетам проще.

Оплата налогов онлайн сделала россиян более дисциплинированными. Как показало исследование «Яндекс.Денег», 48% отчислений граждан в пользу ФНС пришлось на первое полугодие, в 2017 году — было 35%. Учитывались переводы и с банковских карт, и с электронных кошельков.

Типичный набор налогов россиянина — имущественный, транспортный и земельный. Как ранее сообщали «Известия», за последние три года их собираемость выросла на 28%, при том, что заработные платы лишь на 15%. Всего за прошлый год граждане уплатили в бюджеты 225,18 млрд рублей только по этим трем сборам. Наиболее активно на фоне реформы рос налог на имущество: к 2020 году мы полностью перейдем на расчет этого сбора исходя из кадастровой стоимости жилья. За три года он увеличился на 72%. В 2015-м россияне уплатили за свое имущество 30,3 млрд рублей, в 2016-м — 36,09 млрд рублей, а в 2017-м — 52,23 млрд рублей.

В ноябре глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил, что за 10 месяцев 2018 года собираемость налогов в бюджет выросла почти на 23%. В пресс-службе ФНС оперативно не ответили на вопрос «Известий», фиксируют ли они улучшение платежной дисциплины населения.

Средний налоговый онлайн-платеж в России составляет 1169 рублей, подсчитали «Яндекс.Деньги». Больше всего отдают в бюджет москвичи — 1720 рублей. Следом идут жители Центрального федерального округа — 1537 рублей. Петербуржцы в среднем платят — 1231 рубль. Меньше всего на налоги уходит у жителей Сибирского федерального округа — около 658 рублей.

Во времена, когда все умеют пользоваться интернетом, намного проще сразу заплатить фискальные сборы и не дожидаться ограничения выезда за границу (при задолженности от 10 000 рублей) или других санкций — пенни, наступления административной или даже уголовной ответственности, пояснил старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин. По его словам, росту дисциплины способствует и то, что налоговая ведет профилактическую работу с населением.

Многочисленные напоминания на сайтах платежных систем и в интернет-банке действительно способствуют быстрой оплате, полагает аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын. Тем более, что суммы относительно невелики. Но это не единственный фактор: 72% взрослого населения активно пользуются интернетом, а в больших городах проникновение достигает 80%, отметил эксперт. Неудивительно, что проведя в сети несколько лет, человек переходит от простого серфинга и онлайн-общения к использованию финансовых сервисов, пояснил Леонид Делицын. Это не только онлайн-платежи, но и шопинг, и госуслуги.

Россияне предпочитают удаленные каналы оплаты, поскольку нет необходимости идти в банк или в налоговую, согласился зампред правления Локо-банка Андрей Люшин. Раньше, чтобы заплатить налоги, нужно было лично посетить инспекцию по месту жительства и 2–3 часа стоять в очереди, напомнил Максим Ковязин. Если речь шла о налоге на нетипичный доход, например, на дивиденды от акций, то требовалось подавать декларацию лично, что занимало еще больше времени. Иногда провести в инспекции можно было полдня.

Теперь на сайте ФНС есть сервис «Заплати налоги» для компаний и граждан, а также «Личный кабинет налогоплательщика» только для физлиц. Пользование ими значительно экономит время, снижает количество ошибок, а значит бережет и деньги. По данным налоговой службы, в «Личном кабинете» зарегистрировано более 26 млн человек. Кроме того, большинство банков сейчас «выкладывают» счета на оплату налогов в личные кабинеты своих клиентов, добавил Максим Ковязин. То есть квитанцию можно найти, зайдя в свой интернет-банк. При этом нет необходимости вводить многочисленные реквизиты.