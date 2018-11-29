Протесты против проведения саммита G20 прошли в Аргентине

Тысячи аргентинцев вышли на улицу в преддверии G20. Люди не хотят видеть в Буэнос-Айресе мировых лидеров. Полиция окружила баррикадами посольство Саудовской Аравии. Протестующих сопровождали люди в касках и со щитами.

В пятницу вечером намечен еще один крупный протестный марш. На улицы выйдут левые активисты, шествие будет ограничено площадью.

В Аргентине экономический спад и инфляция в 45%. Правительство страны вводит жесткие меры, пытаясь снизить бюджетный дефицит.