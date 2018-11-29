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Товарооборот между Россией и Аргентиной вырос на 26%

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Товарооборот между Россией и Аргентиной вырос свыше чем на четверть за январь– сентябрь 2018 года, сообщил 29 ноября генеральный директор «Фосарго» и председатель Совета предпринимателей Россия-Аргентина Андрей Гурьев.

«В первые 9 месяцев 2018 года товарооборот вырос на 26%. Это огромный результат», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Гурьев, российский экспорт в южноамериканскую республику за отчетный период увеличился на 56%, импорт из Аргентины — на 15%.

«Такая динамика позволит нам по итогам 2018 года превысить символический уровень товарооборота в $1 млрд», — резюмировал он.

29 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи российского лидера Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в рамках саммита G20 в Аргентине, который стартует в пятницу, 30 ноября. В первую очередь лидеры будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями.

Ранее в этот же день сообщалось, что встреча Путина и его американского коллеги пройдет первого декабря в 17:00 мск.

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