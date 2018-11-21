Торгпред США заявил о несправедливой практике Китая в торговле

Китай продолжает несправедливую практику в торговле в отношении Соединенных Штатов в 2018 году. Об этом в отчете рассказал торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

По его словам, Китай так и не изменил свою политику в отношении передачи технологий, интеллектуальной собственности и инноваций, которая несправедливо и необоснованно искажает рынок, пишет «РИА Новости». При чем в марте 2018 года практика уже стала предметом отчета.

Обострение в торговых отношениях Соединенных Штатов и КНР началось после выдвинутых президентом США Дональдом Трампом обвинений в хищении американских технологий и интеллектуальной собственности.

Вашингтон в июле увеличил размер пошлин до 25% на китайские товары общим объемом $50 млрд. Китай ответил симметрично. 24 сентября власти США ввели ввозные пошлины на китайские товары на $34 млрд. В ответ Китай ввел пошлины на $16 млрд.

16 ноября министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что продолжение торговой войны между США и Китаем грозит всем странам, в том числе европейским, и станет «самоубийством для всей мировой экономики». По его мнению, Китай должен пойти на ряд уступок.

В частности, заняться борьбой с кражей интеллектуальной собственности, предоставить свободу навигации в Южно-Китайском море, снять определенные ограничения на доступ к китайскому рынку и «уважать международное право».