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Китай сократил вложения в гособлигации США почти на $14 млрд

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Китай продолжает сокращать вложения в госдолг США и по итогам сентября уменьшил инвестиции на $13,7 млрд — до $1,151 трлн. Это следует из данных, опубликованных американским минфином.

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С начала года Китай сократил вложения на $30 млрд, однако всё равно остался главным держателем госдолга США.

На втором месте Япония, которая сократила свои вложения на 1,9 млрд до $1,028 трлн.

На третье место вышла Бразилия, которая, несмотря на всеобщую тенденцию, увеличила актив на $18 млрд и стала держателем бумаг на $317 млрд.

Россия активно сокращает свои инвестиции в бумаги минфина США. Согласно данным за июль, вложения России вернулись к минимуму 2007 года и составили $14,9 млрд. РФ занимает 16-е место в списке держателей американского госдолга.

Эксперты отмечают, что сокращение вложений является серьезным снижением зависимости от возможных американских санкций в финансовой сфере.

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