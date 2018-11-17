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Си Цзиньпин призвал отказаться от торговых войн

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Фото: REUTERS/Fazry Ismail
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал прекратить торговые войны. По его словам, нет таких вопросов, которые нельзя было бы решить путем переговоров.

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Победителей в войнах не бывает, независимо от того, какая это война — холодная, горячая или торговая, приводит слова китайского лидера РЕН ТВ.

16 ноября министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что продолжение торговой войны между США и Китаем грозит всем странам, в том числе европейским, и станет «самоубийством для всей мировой экономики». По его мнению, Китай должен пойти на ряд уступок. В частности, заняться борьбой с кражей интеллектуальной собственности, предоставить свободу навигации в Южно-Китайском море, снять определенные ограничения на доступ к китайскому рынку и «уважать международное право».

Обострение в торговых отношениях Соединенных Штатов и КНР началось после выдвинутых президентом США Дональдом Трампом обвинений в хищении американских технологий и интеллектуальной собственности. Вашингтон в июле увеличил размер пошлин до 25% на китайские товары общим объемом $50 млрд. Китай ответил симметрично. 24 сентября власти США ввели ввозные пошлины на китайские товары на $34 млрд. В ответ Китай ввел пошлины на $16 млрд.

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