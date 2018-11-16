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Глава Минфина Франции опасается крупной торговой войны между США и КНР

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил 16 ноября, что мировое сообщество вскоре может столкнуться с «холодной войной» в торговле, которая состоится между Вашингтоном и Пекином.

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«Реальный риск состоит в том, что все мы будем втянуты в «холодную войну» между Китаем и США, в которой все страны, в том числе европейские, будут в проигрыше», — приводит слова французского министра в западных СМИ «Интерфакс».

Ле Мэр отметил, что открытая торговая война «станет самоубийством для всей мировой экономики». При этом француз считает, что Китай должен сделать ряд уступок, в том числе заняться борьбой с кражей интеллектуальной собственности, предоставить свободу навигации в Южно-Китайском море, снять определенные ограничения на доступ к китайскому рынку и «уважать международное право».

14 ноября официальный представитель государственного статистического управления Китая Лю Айхуа заявил, что противоречия в сфере торговли, которые более полугода продолжаются между Пекином и Вашингтоном, незначительно повлияли на китайскую экономику.

Обострение в торговых отношениях двух стран началось после выдвинутых президентом США Дональдом Трампом обвинений в хищении американских технологий и интеллектуальной собственности. Вашингтон в июле увеличил размер пошлин до 25% на китайские товары общим объемом в $50 млрд. Китай ответил симметрично. 24 сентября власти США ввели ввозные пошлины на китайские товары на $34 млрд. В ответ на это Китай ввел пошлины на $16 млрд.

Кроме того, в конце сентября Пентагон сообщил о планах поставить Тайваню запчасти к истребителям F-16 и транспортникам C-130 на общую сумму $330 млн. Эти действия вызвали решительный протест властей КНР.

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