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Полигоны Северного флота очистили от боеприпасов

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Специалисты инженерных частей и подразделений Северного флота завершили очистку полигонов от взрывоопасных предметов на общей площади более 525 га. На месте работали восемь подвижных групп разминирования и три специальных водолазных команды. 

Очистка полигонов и местности от взрывоопасных предметов проводится для обеспечения безопасных условий службы. В течение учебного года было уничтожено около 790 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом пишет ИА «Би-порт».

В Волгограде на территории тракторного завода 20 ноября нашли авиабомбу, которая не разорвалась во время Сталинградской битвы. Ее поддели и вытащили из земли ковшом экскаватора. До прибытия пиротехников находка оставалось в ковше. Специалисты определили, что это фугасная бомба времен Великой Отечественной войны, предположительно ФАБ-250.

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