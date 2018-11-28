В Белом доме заявили об отсутствии планов размещать ядерные ракеты в Европе

США не планируют размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Об этом руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки написал в Twitter 28 ноября.

По его словам, подобные сведения являются «российской дезинформацией».

27 ноября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил на специальном брифинге по теме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что в своем военном планировании Россия исходит из наихудшего сценария — появления американских ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе, сообщает ТАСС.

Бывший руководитель Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Константин Сивков предполагал, что размещение Соединенными Штатами ракет средней дальности в Европе заставит Россию отказаться от оборонительной доктрины. Он заявлял о необходимости модернизации российского оборонного блока, напоминает НСН.

Президент США Дональд Трамп заявил 20 октября, что страна выйдет из ДРСМД, так как Россия якобы нарушает договор. Рябков назвал это решение опасным шагом. Намерение Вашингтона также подвергли критике в Пекине и Берлине. При этом Великобритания поддержала США.

Президент России Владимир Путин заявил 19 ноября о готовности России ответить на выход США из ДРСМД. В МИД РФ 23 ноября назвали возможный выход Вашингтона из ДРСМД «всемирной катастрофой».