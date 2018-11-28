Верховная рада утвердила проведение выборов на Украине 31 марта

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о проведении очередных выборов главы государства 31 марта 2019 года. Текст документа опубликован 28 ноября на сайте парламента.

«В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — приводит «РИА Новости» выдержку из постановления. Оно вступает в силу со дня принятия.

Президент Украины Петр Порошенко внес в раду законопроект о введении в стране военного положения. Парламент принял его с доработками. Так, военное положение вводится в нескольких регионах страны с 28 ноября сроком на 30 дней.

Комментируя решение Украины ввести военное положение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это является внутренним делом государства, однако на фоне предстоящих выборов подобные меры становятся слишком подозрительными. Он также отметил, что такой шаг может спровоцировать обострение ситуации в Донбассе.