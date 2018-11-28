Прямой эфир

Верховная рада утвердила проведение выборов на Украине 31 марта

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал постановление о проведении очередных выборов главы государства 31 марта 2019 года. Текст документа опубликован 28 ноября на сайте парламента.

Украина в положении: Порошенко стал «немножко диктатором»
Как военное положение повлияет на жизнь украинцев

«В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 85, части пятой статьи 103 конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года», — приводит «РИА Новости» выдержку из постановления. Оно вступает в силу со дня принятия.

Президент Украины Петр Порошенко внес в раду законопроект о введении в стране военного положения. Парламент принял его с доработками. Так, военное положение вводится в нескольких регионах страны с 28 ноября сроком на 30 дней.

Комментируя решение Украины ввести военное положение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это является внутренним делом государства, однако на фоне предстоящих выборов подобные меры становятся слишком подозрительными. Он также отметил, что такой шаг может спровоцировать обострение ситуации в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко заявил об обещании США помочь Киеву защитить суверенитет
В США предложили закрыть европейские порты для кораблей России из Азовского моря

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017