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МИД Франции призвал Киев и Москву к деэскалации конфликта

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал власти Украины и России предпринять необходимые шаги для деэскалации ситуации, которая сложилась после инцидента в Керченском проливе. Об этом французский чиновник заявил на пресс-конференции в Париже, которая состоялась по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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«Мы хотели бы, чтобы стороны сдерживали себя. Я сказал Лаврову, что от России ждут скорейшего освобождения захваченных пленников и кораблей, я также призываю своего украинского коллегу найти возможности для деэскалации ситуации в этом регионе», — цитирует «Интерфакс» Ле Дриана.

26 ноября власти Украины ввели военное положение в стране. Поводом для данного шага стал инцидент, который произошел с судами ВМС Украины в Черном море.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. На нем российская сторона предложила обсудить инцидент, произошедший в Черном море 26 ноября. Совбез повестку отклонил, а постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон и его европейские союзники поддерживают Киев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала провокацию в Керченском проливе заранее спланированной акцией.

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