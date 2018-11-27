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МИД отреагировал на слова Климкина о ненужности дипотношений с Россией

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что дипотношения с Россией его стране не нужны.

Захарова отметила, что несмотря ни на что, Москва выступает за ответственный подход и решение проблем.

«После всего того, что именно его режим, режим, в котором он (Климкин — Ред.) участвует, сотворил. Такое количество провокаций, безобразий, столько лжи было вылито, — это они задаются вопросом, нужны ли дипломатические отношения», — сказала дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Еще раз говорю, мы за решение любых вопросов, даже таких, какие были вчера (инцидент в Керченском проливе — Ред.), исключительно с точки зрения ответственного подхода», — подчеркнула Мария Захарова. 

26 ноября Павел Климкин заявил, что Киеву не нужны дипотношения с Москвой, но власти пока не видят возможности их разрыва из-за необходимости помогать 2,5 млн украинцев, находящихся в РФ.

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