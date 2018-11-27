Украинские военнослужащие сознались в провокации в Керченском проливе

ФСБ России показало видеозапись допроса украинских моряков с кораблей, которые были задержаны 25 ноября за провокацию в Керченском проливе. Кадры опубликованы телеканалом РЕН ТВ.

По словам оперуполномоченного 7-го управления Главного управления военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча, еще 23 ноября ему поручили следовать маршрутом Одесса–Мариуполь через Керченский пролив. Он уточнил, что российская береговая охрана предупреждала о нарушении законодательства и не один раз требовала покинуть территориальные воды, поскольку разрешения по проходу через Керченский пролив у украинских кораблей не было.

Еще один моряк с судна «Никополь» — комендор-сигнальщик Сергей Цыбизов признал, что их суда свершали провокационные действия, и также подтвердил, что российские корабли попросили остановиться, после чего украинцев сняли с катеров.

В это же время командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» Владимир Лесовой отметил, что сознательно игнорировал запросы России по радиостанции и понимал, что его действия носят провокационный характер.

Провокация в Керченском проливе

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

Российским военным пришлось применить оружие, чтобы принудительно остановить суда. В результате трое украинских военнослужащих получили легкие ранения, все три украинских плавсредства задержали. 26 ноября корабли были доставлены в порт Керчи. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение государственной границы».

Реакция украинских властей

На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября. Решение о введении военного положения в отдельных областях страны поддержала Верховная рада. Режим будет действовать в течение 30 суток и распространится он на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Кроме того, военное положение затронет «внутренние воды Азово-Керченской акватории».

Ответ Москвы

Президент России Владимир Путин, комментируя действия украинской стороны, счел их грубым нарушением норм международного права ее военными кораблями. Глава государства назвал действия Киева провокационными, а также акцентировал внимание на том, что украинское руководство в полной мере несет ответственность за создание еще одной конфликтной ситуации.