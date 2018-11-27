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Эксперты увидели выгоду Порошенко от введения военного положения

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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После вторжения трех кораблей ВМС Украины в исторические территориальные воды России украинский лидер Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения на территории страны. При этом парламент утвердил введение военного положения лишь в граничащих с Россией областях.

Украинские политологи считают военное положение предлогом для отсрочки выборов. По словам депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого, инцидент в Керченском проливе был заранее спланированной акцией с целью поднятия рейтинга Порошенко перед выборами.

«Провокация направлена только на одну цель: сорвать выборы или максимально набрать рейтинг. В Донбассе можно ожидать дополнительных провокаций. Причем во всем будут обвинять Россию, которая якобы ответственна за все проблемы страны», — сказал Балицкий «Известиям».

Такого же мнения придерживается и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Военное положение в дальнейшем может быть неоднократно продлено. Мы знаем, что элементом военного положения является отмена выборов, и президент продолжает исполнять свои обязанности до завершения ситуации», — сказал сенатор «Известиям».

С Джабаровым согласен глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев. По его мнению, сегодняшними решениями Киев пытается сохранить собственную власть, жертвуя Минскими соглашениями, безопасностью людей и отношениями с Россией.

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