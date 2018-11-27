Более чем 30 россиянам отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева

Более чем 30 российским гражданам отказали во въезде на Украину. Об этом «Известиям» рассказали пассажиры рейса 829 авиакомпании Belavia, прибывшего из Минска в Киев в понедельник, 26 ноября.

Самолет белорусских авиалиний прибыл в аэропорт украинской столицы около 18:00 (19:00 мск).

После тщательной проверки более чем 30 человек с российскими паспортами пограничная служба Украины отказала во въезде. Россиян первым же рейсом отправят обратно в Минск.

«Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе — кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем», — поделилась одна из пассажирок рейса, пожелавшая остаться неназванной.

По ее словам, подобные случаи начали происходить после 17:00 понедельника, когда на Украине было введено военное положение.

Собеседница отмечает, что пассажиры, прибывшие в Киев 26 ноября до этого времени, с такими проблемами не сталкивались.

26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в стране. Но оно будет действовать только в тех областях Украины, которые граничат с Россией. Военное положение вводится 28 ноября и продлится 30 суток.

Данное решение принято Киевом после инцидента в Керченском проливе.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

26 ноября российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».