Порошенко не дали выступить в раде по вопросу военного положения

Ряд фракций Верховной рады блокировали трибуну и не дали президенту Украины Петру Порошенко возможности высказаться по поводу введения военного положения в стране. Об этом в понедельник, 26 ноября, заявили в партии «Блок Петра Порошенко».

«Некоторые фракции решили заблокировать трибуну, даже не дали президенту высказаться о том, что же именно происходит в Азовском море», — сказал заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко, которого цитирует «Интерфакс».

Депутат выразил надежду на то, что этот вопрос будет разрешен.

«Если нет — это позиция отдельных фракций Верховной рады, которые блокируют трибуну», — добавил он, отметив, что расценивает эти действия как отказ рассматривать вопрос введения военного положения.

Березенко также назвал логичным то, что президент уехал, не дождавшись возможности выступить. По его словам, у Порошенко не было возможности «целый час сидеть и ждать».

Ранее 26 ноября Порошенко объявил, что ввел военное положение в стране до утверждения указа Верховной радой. По его словам, режим начнет действовать с 28 ноября. Глава государства также предложил ввести новый режим на 30 дней вместо 60, как предполагалось ранее.

Утром в воскресенье, 25 ноября, три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. Встреча, как ожидается, начнется 26 ноября в 19:00 мск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что в министерство вызовут временного поверенного в делах Украины в России. Она также назвала провокацию в Керченском проливе заранее спланированной акцией.