Три человека пострадали при наезде машины на Западном берегу реки Иордан

По меньшей мере трое израильтян пострадали при наезде автомобиля на Западном берегу реки Иордан, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

Инцидент произошел в районе блока еврейских поселений Гуш-Эцион к югу от Иерусалима в понедельник, 26 ноября. Военные не исключают, что водитель совершил наезд преднамеренно, пишет «РИА Новости».

С 14 мая в секторе Газа проходят антиизраильские выступления на фоне переноса посольства США в Иерусалим, который Израиль считает своей неделимой столицей. Палестина, в свою очередь, претендует на восточную часть города. На протестные акции приходят тысячи арабов. В подобных стычках, по заявлению минздрава Газы, погибло около 190 человек, свыше 19 тыс. получили ранения.

9 ноября в ходе столкновений с израильскими военными в приграничной зоне сектора Газа более 30 палестинцев были ранены и минимум один человек погиб. Это привело к эскалации давнего конфликта. В период с 11 по 12 ноября стороны произвели серию ракетных атак, после чего палестинские группировки объявили о прекращении огня.

14 ноября министр обороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку в знак протеста против прекращения огня в секторе Газа, которое он назвал капитуляцией перед террором. Кроме того, он объявил, что его партия НДИ, контролирующая пять мест в кнессете (израильском парламенте), выходит из правящей коалиции.