В Махачкале неизвестный выстрелил в певицу Машидат Омарасхабову

Неизвестный ранил дагестанскую певицу Машидат Омарову, сообщает в воскресенье, 25 ноября, «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что в артистку выстрелили во дворе ее собственного дома 24 ноября. Пострадавшая получила ранение брюшной полости. Ей провели срочную операцию в местной больнице.

Как уточняет RT, в настоящее время состояние женщины оценивается как тяжелое. Она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

15 ноября в Москве ранили ножом поэта Ивана Жданова. Во время распития алкоголя у 70-летнего автора произошел конфликт с коллегой по творческому цеху — поэтом и литературоведом Виктором Куллэ.