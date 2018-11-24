В Свердловской области школьник застрелил сверстника из ружья

Школьник застрелил в Свердловской области своего сверстника, инцидент произошел в поселке Верхняя Синячиха. По факту убийства возбудили уголовное дело.

Как 24 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областного СУ СКР Максима Чалкова, трагедия произошла в ходе ссоры. Поводом для конфликта стали шутки в адрес одного из оппонентов — когда школьник не смог выгнать обидчика из дома, то взял в руки ружье.

23 ноября стало известно, что следственный комитет в Кемеровской области проверяет информацию о попытке подростков задушить девятилетнего школьника в областном центре. Инцидент произошел 20 ноября во дворе одного из жилых домов Ленинского района Кемерово.