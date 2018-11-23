СК проверит данные о попытке подростков в Кемерово задушить 9-летнего школьника

Следственный комитет в Кемеровской области проверяет информацию о попытке подростков задушить 9-летнего школьника в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел 20 ноября во дворе одного из жилых домов Ленинского района Кемерово. По словам двоюродной сестры пострадавшего мальчика, трое подростков избили его, пытались задушить, накинув на шею шнурок, пишет сайт kp.ru. Помешал нападавшим проходящий мимо мужчина, который вмешался и разнял их, после чего проводил ребенка до дома. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо, но пока не ходит в школу — до конца недели он пробудет дома под присмотром родных.

Сейчас следователи устанавливают всех участников произошедшего, в том числе личность спасшего ребенка мужчины, передает телеканал «360». В пресс-службе прокуратуры Кемеровской области отметили, что проведение доследственной проверки находится на контроле надзорного органа.

19 ноября сообщалось, что полицейские в Москве задержали мужчину, который напал на школьницу, а после прыгнул в Москву-реку, пытаясь скрыться.