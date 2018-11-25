В Латвии задержали русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова

Полиция Латвии задержала еще одного русскоязычного журналиста Дмитрия Сумарокова. Об этом сообщила его коллега Екатерина Викулина в воскресенье, 25 ноября.

«Рижские друзья, плохая новость: латвийская полиция безопасности задержала поэта и журналиста Дмитрия Сумарокова. Вместе с редактором Юрием Алексеевым», — говорится в записи Викулиной в Facebook.

Она отметила, что у Сумарокова больное сердце. Также журналистка назвала произошедшее наступлением на свободу слова.

«Излишне говорить, что это наступление на свободу слова, что это характеризует ту страну, в которой мы живем», — подчеркнула она.

23 ноября в Латвии задержали русскоязычного журналиста Юрия Алексеева. Он возглавлял правозащитное движение «Конгресс неграждан». Также спецслужбы провели обыски в его квартире.

25 ноября адвокат Алексеева Имма Янсоне сообщила, что его отпустили на свободу по решению суда. Она добавила, что в отношении журналиста возбудили уголовный процесс по двум статьям Уголовного кодекса: за деятельность, направленную против Латвии, и за помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии.