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МИД добился возвращения застрявших в Нигерии журналистов RT

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Журналисты телеканала Russia Today (RT), у которых нигерийские власти изъяли паспорта, 20 ноября возвращаются в Россию. Изъятые документы были возвращены владельцам при отлете, сообщается на официальном сайте МИД России.

Как сообщал телеканал RT, 7 ноября миграционные службы Нигерии изъяли заграничные паспорта у двух корреспондентов, которые готовили репортаж на экологическую тему. Эта ситуация вызвала опасения в российском МИДе. 19 ноября заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Нигерии в Москве Дэвисом Угбой и обсудил с ним сложившуюся ситуацию.

13 ноября стало известно, что Париж отменил запрет, согласно которому журналистам телеканала RT запрещалось получать аккредитацию на официальные мероприятия.

Запрет на выдачу аккредитации был наложен президентом Франции Эммануэлем Макроном на пресс-конференции в Версальском дворце спустя три недели после его избрания. Французский лидер раскритиковал и обвинил телеканал в пропаганде во время предвыборной кампании во Франции.

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