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Мэй заявила о сохранении конституционного статуса Гибралтара после Brexit

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Фото: Global Look Press/Mark Thomas
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Конституционный статус Гибралтара после Brexit не изменится. С таким заявлением выступила британский премьер-министр Тереза Мэй в воскресенье, 25 ноября.

«Британия будет вести переговоры (с Евросоюзом. — Ред.) о будущем партнерстве как одна целая британская семья, включая Гибралтар. Я горжусь тем, что Гибралтар — британская территория. Его конституционный статус не изменится», — сообщила Мэй по итогам саммита Европейского союза, на котором остающиеся в сообществе 27 стран утвердили проект соглашения с Великобританией о ее выходе из ЕС, передает ТАСС.

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Ранее в этот же день глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Европейский союз, Испания и Великобритания согласовали вопросы по Гибралтару после Brexit. Перед этим 20 ноября испанский премьер-министр пригрозил проголосовать против соглашения по выходу Соединенного Королевства из ЕС в случае, если в текст проекта не внесут изменения по поводу Гибралтара, который является заморской территорией Великобритании, оспариваемой Испанией. Мадрид требовал большей ясности по вопросу полуострова, а также выступал за отдельные переговоры по заморской территории.

25 ноября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Великобритании из ЕС и постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года.

24 ноября Мэй отметила, что Лондону и Брюсселю удалось договориться о распространении действия переходного периода на Гибралтар, однако подчеркнула, что власти страны не откажутся от позиции суверенитета Великобритании над этой заморской территорией.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС.

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