Глава Еврокомиссии заявил о решении вопроса по Гибралтару после Brexit

Европейский союз (ЕС), Испания и Великобритания согласовали вопросы по Гибралтару после Brexit. Такое заявление сделал глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в воскресенье, 25 ноября.

«Мы согласовали вопросы по Гибралтару, что открыло путь к утверждению документа», — сообщил Юнкер по итогам саммита Евросоюза, где 27 государств сообщества утвердили проект соглашения с Великобританией о ее выходе из ЕС, передает ТАСС.

Премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник, 20 ноября, заявил, что Испания проголосует против соглашения по Brexit, если в текст проекта не внесут изменения по поводу Гибралтара, заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией.

Ранее 25 ноября Евросовет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевств из Европейского союза, а также постановил обеспечить вступление в силу договора по Brexit 30 марта 2019 года. Перед этим глава совета Дональд Туск написал в Twitter, что лидеры 27 государств утвердили соглашение по Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях Брюсселя и Лондона.

Накануне, 24 ноября, британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что Великобритании и ЕС удалось договориться о распространении действия переходного периода на Гибралтар. Однако, по ее словам, власти страны не откажутся от позиции суверенитета Великобритании над этой заморской территорией.

Тем не мене остается нерешенным вопрос о границе между Ирландией, которая входит в Евросоюз, и Северной Ирландией, выходящей из сообщества в составе Великобритании. Стороны договорились разрешить эту проблему до 1 июля 2020 года.

После заключения сделки состоится переходный период. Он продлится до конца 2020 года. Затем его можно будет продлить всего один раз. В течение этого времени Великобритания должна будет выполнять все обязанности страны – участницы Евросоюза и соблюдать все нормы европейского рынка, но она перестанет участвовать в принятии решений в ЕС. Кроме того, в это время Лондон будет выплачивать взнос в бюджет объединения в размере около £13 млрд ($16,65 млрд) в год.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС.